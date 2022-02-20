У Хмельницькому вшанували Героїв Небесної Сотні (фоторепортаж)

Сьогодні, 20 лютого, в Хмельницькому вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні. З нагоди Дня пам'яті відбулася низка заходів, на яких побувала кореспондентка Суспільного Валерія Ковальчук.

Марш пам'яті стартував від кінотеатру імені Т. Шевченка.

Валерія Ковальчук Фото: Валерія Ковальчук.

Під час ходи пам'яті Героям Небесної Сотні хмельничани пройшли центральними вулицями міста

Валерія Ковальчук Фото: Валерія Ковальчук.

та поклали квіти до пам'ятника загиблим під час Революції Гідності.

Валерія Ковальчук Фото: Валерія Ковальчук.

Біля пам’ятника Героям Небесної Сотні відбулася панахида за загиблими героями.

Валерія Ковальчук Фото: Валерія Ковальчук.

Молебень здійснили священослужителі духовної ради міста Хмельницького.

Валерія Ковальчук Фото: Валерія Ковальчук.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Валерія Ковальчук Фото: Валерія Ковальчук.

За словами директорки обласного департаменту інформаційної діяльності Інни Михайлової, всього 10 жителів Хмельниччини загинули під час Революції Гідності.