У Хмельницькому вшанували Героїв Небесної Сотні (фоторепортаж)

Сьогодні, 20 лютого, в Хмельницькому вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні. З нагоди Дня пам'яті відбулася низка заходів, на яких побувала кореспондентка Суспільного Валерія Ковальчук.
Марш пам'яті стартував від кінотеатру імені Т. Шевченка.
Валерія Ковальчук
Під час ходи пам'яті Героям Небесної Сотні хмельничани пройшли центральними вулицями міста
Валерія Ковальчук
та поклали квіти до пам'ятника загиблим під час Революції Гідності.
Валерія Ковальчук
Біля пам’ятника Героям Небесної Сотні відбулася панахида за загиблими героями.
Валерія Ковальчук
Молебень здійснили священослужителі духовної ради міста Хмельницького.
Валерія Ковальчук
Загиблих вшанували хвилиною мовчання.
Валерія Ковальчук
За словами директорки обласного департаменту інформаційної діяльності Інни Михайлової, всього 10 жителів Хмельниччини загинули під час Революції Гідності.