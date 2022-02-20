У запорізькому Будинку Патріотів відбувся тренінг по збиранню "тривожної валізки" – набору речей, які знадобляться на випадок евакуації зі свого постійного місця проживання.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Дар'я Пасічник. У заході взяли участь 33 особи. Організувало тренінг об'єднання «Штаб оборони Запорізького краю», до якого входять понад 18 громадських організацій.

Координатор штабу Михайло Пирог каже, що під час тренінгу люди отримують той перелік, який дозволить їм покинути "червону" зону бойових дій й успішно дістатися до тієї території, яка є підконтрольною:

"Ми робимо це для цивільного населення з однією тільки метою. У нас є банер, на якому ми завжди наголошуємо, і це дуже потужне гасло для всіх мешканців України, і ми це гасло запустили по всіх штабах, по всій Україні – "Не панікуй! Готуйся!". Залучаючи цивільне населення, ми пояснюємо людям, що, коли вони обізнані в кожному кроці, які необхідно робити, розуміють алгоритм дій, розуміють, що за чим треба робити, а чого взагалі не потрібно робити... люди через те, що вони стають обізнаними, вони заспокоюються".

Фото Суспільне Запоріжжя Михайло Пирог

Учасників заходу розділили на 3 групи та попросили їх обрати 15 речей із запропонованих, що на їхню думку необхідно покласти у тривожну валізку. На це виділили 3-4 хвилини.

Фото Суспільне Запоріжжя

Після цього інструктор, голова громадської організації "Вогник Запоріжжя" Іван Здоровець, розповів, що краще покласти у тривожну валізку, а без чого можна обійтися.

Фото Суспільне Запоріжжя Іван Здоровець

"Тут немає обов’язкового списку – головний чинник – це треба збирати валізу під себе, під свою родину, під кількість членів команди, яку ви збираєтеся евакуювати. Документи, посвідчення особи, максимально всі документи, ксерокопії та цифрові копії для безпечного проходження блок-постів та пересування по території, аптечка першої допомоги, їжа, вода та засоби особистої гігієни", – розповів Іван Здоровець.

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