На Кіровоградщині протягом тижня дощитиме

21-27 лютого на території Кіровоградської області прогнозують хмарну з проясненнями погоду, дощі. Про це Суспільному розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева. На початку тижня денна температура повітря сягатиме 11 градусів тепла, до вихідних вона знизиться до шести градусів.

21 лютого

За прогнозами, буде хмарно з проясненнями. Вночі – невеликий дощ, вдень – без істотних опадів. Вітер південно західний, його швидкість – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від мінус трьох до плюс двох градусів, вдень – 6-11 градусів тепла.

22-23 лютого

22 лютого вночі очікують невеликий дощ, вдень дощ посилиться. 23 лютого вночі – невеликий дощ, вдень – без істотних опадів. Температура повітря вночі – від мінус двох до плюс трьох градусів, вдень – 3-8 градусів тепла.

24-27 лютого

Опади прогнозують на 26 лютого: вночі – невеликий сніг, вдень – невеликий дощ. Решта днів – без опадів. Нічна температура коливатиметься від нуля до п’яти градусів морозу, денна – від одного до шести градусів тепла.

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