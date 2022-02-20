Хода пам'яті: у Миколаєві вшанували Героїв Небесної Сотні

20 лютого у Миколаєві відбулись патріотичне віче та хода до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. За подією спостерігала кореспондентка Суспільного Валентина Гурова.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

Понад дві сотні людей, серед яких були родини загиблих та учасники подій Революції гідності, традиційно пройшли ходою пам'яті від вулиці Соборної, проспектом Центральним до вулиці Садової і пам’ятника Небесній Сотні.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

Біля меморіалу Героям Небесної Сотні відбулось покладання квітів та панахида від Духовенства Православної церкви України.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

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