Німецький концерн авіакомпаній Lufthansa Group тимчасово припинив польоти до Одеси. Заплановані рейси виконають літаки Міжнародних авіаліній України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Авіаперевізник Lufthansa Group повідомив про припинення авіаперевезень до Києва та Одеси. Рейси скасували з 21 по 28 лютого. У ці дні польоти виконають літаки МАУ. Пасажири зможуть повернути кошти за придбані квитки на рейси Lufthansa, та купити нові на дублюючі рейси від МАУ, – повідомив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За даними пресслужби Lufthansa Group, до концерну входять компанії Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, Swiss International Air Lines. З Одеси до Відня виконує рейси авіакомпанія Austrian Airlines.

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