Поблизу села Палло Ужгородського району затримали групу іноземців. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Чотирьох невідомих осіб прикордонники Чопського загону затримали на околиці села Палло, вони рухалися у бік кордону із Словаччиною. Усі четверо чоловіків виявилися громадянами Непалу, у них були при собі посвідки на тимчасове проживання в Україні. Правоохоронці згодом з’ясували, що іноземці прибули в країну законно, з метою навчання у вишах Харківської та Одеської області.

Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу. Після того, як встановлять всі обставини, їх можуть притягти до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Їх подальшу долю вирішуватиме суд.

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