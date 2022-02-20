COVID-19: 861 випадок захворювання реєструють на Хмельниччині

Станом на 20 лютого в Хмельницькій області зареєстрували 861 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства охорони здоров'я України.

За добу одужали 1210 жителів області. Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померли шестеро людей.

Загалом від початку пандемії на Хмельниччині зареєстрували 198500 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужали 164675 людей, померли через ускладнення 3663 жителі Хмельницької області.

Читайте також