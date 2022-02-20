Пішла з життя почесна громадянка Запоріжжя, народна майстриня декоративно-прикладного мистецтва, Заслужена вчителька України Валентина Харлова.

Про це 20 лютого у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради та в.о. міського голови Анатолій Куртєв.

"Легендарна майстриня вишила понад три тисячі рушників та відродила понад 400 технік вишивки. Її називали Берегинею Запорізького краю. Творчість Валентини Гаврилівни вивчають мистецтвознавці. Її роботами захоплювалися українські президенти та весь світ", — написав Куртєв.

Звання почесної громадянки Запоріжжя Валентині Харловій присвоїли у серпні 2017 року.

Валентина Харлова – майстриня української вшивки. Жінка зібрала та описала понад 400 видів технік, видала кілька книг, була членкинею Національного союзу майстрів народного мистецтва.

У Січовому колегіумі, де вона працювала довгі роки, з робіт майстрині утворено музей вишиванки, який відкрили до 80-річного ювілею майстрині у 2017 році.

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