Внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено 33 цивільних будинки — штаб ООС

Від початку доби 20 лютого, станом на 12 годину окупанти 30 разів порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомили у штабі ООС.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 33 будинки в населених пунктах: Новогнатівка, Трудівське, Гранітне, Миколаївка, Мар'їнка, Артема, Станиця Луганська, Грубівка, Славне. Також були пошкодженні два заклади освіти у Мар'їнки, один у Станиці Луганській та у Врубівці", — йдеться у повдіомленні.

Пошкоджено міст через річку Кальміус у Гранітному, а також електропостачання, газопровід та водозабезпечення у різних містах Донецької та Луганської області.

Додали, що станом на 12 годину зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню. З них 26 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, 152 мм та 122 мм, мінометів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі.

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