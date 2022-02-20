Окупанти обстріляли чотири будинку у селі Побєда — Кириленко

Окупанти продовжують вести обстріл прифронтових населених пунктів і руйнують житло місцевих. Про це повідомив Головна Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

"Зранку стався інтенсивний обстріл околиць Мар'їнки - снаряди російської важкої артилерії долітали до школи-інтернату. Також зранку було зруйновано 4 будинки у селі Побєда", — повідомив Павло Кириленко.

Павло Кириленко додав, що боку Горлівки окупанти ведуть обстріл міста Залізне — 2 снаряди влучили в приватний будинок, пошкодили вікна, дах та одну кімнату.

Жертв немає.

Що відомо

У Донецькій області Місія зафіксувала 591 порушення режиму припинення вогню, зокрема 553 вибухи. За попередній звітний період Місія зафіксувала в області 222 порушення.

У Луганській області СММ зафіксувала 975 порушень режиму припинення вогню, зокрема 860 вибухів. За попередній звітний період в області зафіксовано 648 порушень.

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