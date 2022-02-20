Чоловіча команда БК "Рівне" здобула дві домашні перемоги проти БК "Дніпро-2" в рамках другого етапу Чемпіонату України у Вищій лізі. Поєдинки відбулись у Рівному 19 та 20 лютого.

Результати першого матчу

У першому матчі між командами, що відбувся 19 лютого на базі ДЮСШ №4, рівняни здобули перемогу з результатом 87:65.

Початок матчу рівняни "провалили" та поступалися суперникам з різницею в 19 очок, – йдеться у повідомленні пресслужби БК "Рівне" у Facebook. Але в другій половині гри довели свою перевагу до 25 пунктів.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Жуковський з БК "Рівне", у його активі 24 очка та три підбирання.

Результати другого матчу

У другому матчі рівняни здобули впевнену перемогу з результатом 90:59

БК "Рівне" залишається лідером турнірної таблиці в групі А з 11-ма виграними іграми із 16-ти зіграних. Наступний поєдинок в рамках чемпіонату підопічні Михайла Переверзія проведуть удома 5 березня, суперником буде "Прометей-2-ДДТУ" з смт. Слобожанське, що на Дніпропетровщині.

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