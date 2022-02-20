В Одесі розпочався Марш Єдності. Близько півтисячі людей йдуть центром міста

О 12:00 20 лютого на Соборній площі в Одесі розпочався Марш Єдності. Про це повідомив кореспондент Суспільного, який присутній на заході.

Близько півтисячі людей йдуть вулицею Дерибасівською до пам'ятника Дюку на Приморському бульварі. Із собою одесити принесли державні прапори. Вони вигукують лозунги: "Одеса – це Україна", "Свободу Україні".

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