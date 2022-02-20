Ями на дорозі. Як одержати компенсацію за ремонт авто

Через значні добові перепади температур на дорогах утворюються тріщини та ями, які водії можуть не помітити під час руху. Українське радіо Львів поспілкувалося із представниками юридичної компанії Миколою Ільківим та Іриною Скочиляс, які пояснили, як водії можуть отримати відшкодування від комунальників.

Перше, що необхідно зробити — це зупинитися, встановити знак аварійної зупинки та викликати працівників патрульної поліції. Поліція має скласти акт обстеження ділянки, на якій відбулося ДТП, зі схемами пригоди, замірами ями, а також зробити фото і відео ями та пошкоджень автомобіля. Останнє має зробити і власник авто.

Якщо яма глибша за 4 см, а водій не порушував правила дорожнього руху, то це буде підставою для складання протоколу за частиною 4 статті 140 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За умови того, що ДТП сталося через неякісне покриття, водій має право звернутися з претензією до установи, а згодом і з заявою до суду. Вартість ремонту автомобіля встановлюється експертною установою після огляду.

Після звернення поліція має встановити особу, яка відповідає за цю ділянку дороги. Якщо ДТП відбулося за територією Львова, то балансоутримувачем цих доріг є Служба автомобільних доріг у Львівській області. У місті за утримання доріг відповідає міська влада.

Очільник служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза каже, що вони готові виплачувати компенсацію, якщо є рішення суду, але з вини дорожньої служби трапляються лише 5 % таких випадків:

"Як правило, це є перевищення швидкості, неуважність, "лиса" гума взимку, або людина завищила свої навички в уяві й думала, що проскочить поворот. Треба дивитися уважно та їхати по встановлених знаках, ми організовуємо безпеку дорожнього руху на кожній ділянці".

Процес відшкодування витрат на ремонт автомобіля є досить тривалим. Микола Ільків пояснює, якщо пошкодження невеликі, то водії після консультації не хочуть витрачати час і відмовляються від суду. В інших випадках, коли шкода перевищує кількість зусиль на судові справи, люди обирають довший шлях та отримують компенсацію.

Автор: Анастасія Балєва

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