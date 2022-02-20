На алеї Героїв Незалежної України у Херсоні зібралися родичі полеглих, військовослужбовці, духовенство та громадськість, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя під час подій Революції гідності.

Вісім років тому з 18 по 20-те лютого в середмісті Києва загинула більшість учасників Майдану. Героями Небесної Сотні стали 107 людей. Це молоді хлопці та пенсіонери з різних міст України та з-за кордону.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон Мітинг-реквієм з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні

На алеї Героїв Незалежної України учасники акції пам′ять загиблих ушанували хвилиною мовчання та спільною молитвою.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон У Херсон відбувся мітинг-реквієм з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні

Наприкінці акції усі учасники поклали квіти до пам’ятного стенду.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон Мітинг-реквієм з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні

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