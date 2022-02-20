У Полтаві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Пам’ять Героїв Небесної Сотні вшанували 20 лютого у Полтаві. Це зробили на площі перед обласною адміністрацією. Зокрема, загиблих вшанували хвилиною мовчання, повідомила з місця події кореспондентка Суспільного.
Біля Полтавської ОДА близько 200 людей зібралися, аби вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні. Вони принесли з собою квіти, лампадки та прапори.
"Багато людей до сих пір не знають, що у Полтаві був майдан (Євромайдан - ред.). Так у Київі вісім років назад були страшні події, але і в Полтаві це було. Ми стояли тут (біля Полтавської ОДА - ред.) і збирали одяг, гроші та їжу для людей, які були тоді в Києві", - каже волонтерка Наталія Костіна.
Учасники заходу поклали квіти до меморіального знаку Героям Небесної Сотні та полеглим бійцям на сході України.
Що відомо:
- День пам’яті Героїв Небесної Сотні запровадили 2015-го року указом тодішнього президента Петра Порошенка.