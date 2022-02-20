Пам’ять Героїв Небесної Сотні вшанували 20 лютого у Полтаві. Це зробили на площі перед обласною адміністрацією. Зокрема, загиблих вшанували хвилиною мовчання, повідомила з місця події кореспондентка Суспільного.

Біля Полтавської ОДА близько 200 людей зібралися, аби вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні. Вони принесли з собою квіти, лампадки та прапори.

Фото: Суспільне Полтава У Полтаві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

"Багато людей до сих пір не знають, що у Полтаві був майдан (Євромайдан - ред.). Так у Київі вісім років назад були страшні події, але і в Полтаві це було. Ми стояли тут (біля Полтавської ОДА - ред.) і збирали одяг, гроші та їжу для людей, які були тоді в Києві", - каже волонтерка Наталія Костіна.

Фото: Суспільне Полтава Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні

Учасники заходу поклали квіти до меморіального знаку Героям Небесної Сотні та полеглим бійцям на сході України.

Фото: Суспільне Полтава Меморіальний знак Героям Небесної Сотні та полеглим учасникам АТО у Полтаві

Що відомо:

День пам’яті Героїв Небесної Сотні запровадили 2015-го року указом тодішнього президента Петра Порошенка.

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