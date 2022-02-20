20 лютого у Пологівському районі сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій одна людина травмувалась, а одна померла.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Запорізькій області.

Повідомлення про автопригоду на автошляху "Пологи-Гуляйполе" надійшло рятувальникам о 04:24.

Автомобіль Chevrolet Lacetti з’їхав з дороги та врізався в відбійник, де перебували двоє - водій 1994 року народження та пасажирка 1997 р.н. Їх затисло конструкціями у понівеченій автівці.

Після того, як рятувальники визволили обох, лікарі констатували смерть жінки.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

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