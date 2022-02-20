90 днів у лікарні: в Одесі виходили двох недоношених немовлят

В Одесі виходили двох немовлят, які народилися передчасно. Про них протягом 90 днів піклувалися співробітники обласної дитячої лікарні. Про це повідомили у пресслужбі закладу.

Хлопчик та дівчинка народилися на 25 тижні вагітності. Через екстремально низьку масу тіла їх направили до відділення інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей. Потім немовлят перевели до відділення патології.

Дівчинка, яка на момент народження важила 740 г при зрості у 34 см, через 90 днів набрала понад два кг. Наразі вона важить 2,85 кг при 49 см. Хлопчик з'явився на світ зі зростом у 36 см та вагою у 960 г. Зараз він важить 2,6 кг при зрості у 47 см.

Одеська обласна дитяча клінічна лікарня Недоношене немовля, яке виходили в Одеській обласній дитячій лікарні

Діти народилися із бронхолегеневою дисплазією та ретинопатією недоношених. Їм провели лазерну коагуляцію сітківки. Наразі немовлят виписали, вони перебувають вдома.

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