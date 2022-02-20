Окупанти не пропускали патруль Місії на непідконтрольні території. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 21 січня.

"Вдень 18 лютого, здійснюючи моніторинг на блокпості приблизно за 3 км на північ від Петрівського член збройних формувань знову не пропустив патруль Місії, внаслідок чого спостерігачі не змогли здійснювати моніторинг непідконтрольних урядові районів", — йдеться у звіті.

Додають, що вечері 18 лютого камера СММ поблизу н. п. Богданівка зафіксувала 21 вибух невизначеного походження, за оцінкою, поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю.

Що відомо

У Донецькій області Місія зафіксувала 591 порушення режиму припинення вогню, зокрема 553 вибухи. За попередній звітний період Місія зафіксувала в області 222 порушення.

У Луганській області СММ зафіксувала 975 порушень режиму припинення вогню, зокрема 860 вибухів. За попередній звітний період в області зафіксовано 648 порушень.

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