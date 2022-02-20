Покладанням квітів та молебнем у Вінниці вшанували пам’ять героїв Небесної сотні

У Вінниці на Майдані Небесної Сотні військові, містяни та влада хвилиною мовчання згадали всіх, хто загинув під час Революції гідності. Далі – пролунали військові залпи та гімн України. По тому присутні поклали квіти до бронзового “Дерева свободи”.

За підрахунками Суспільного до вшанування пам'яті героїв Небесної сотні долучилися понад сотня людей. Серед вінничанка Лариса Віхренко.

"Це дуже важлива подія для нашого покоління. Дуже шкода молодих людей, що вони пішли з життя", — каже вінничанка Лариса Віхренко.

Фото: Суспільне Вінниця

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Фото: Суспільне Вінниця

Протистояння на Майдані Незалежності з 18 по 21 лютого 2014-го року у Києві стали завершальним етапом Революції Гідності. Офіційно встановлено 107 жертв Революції гідності. Більшість героїв “Небесної сотні” померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року.

Серед загиблих на Майдані троє з Вінниччини — це Максим Шимко, Валерій Брезденюк та Леонід Полянський.

Максим Шимко був учасником клубу історичної реконструкції "Білий вовк". Загинув 20 лютого під час розстрілу майданівців снайперами на вулиці Інститутській. Йому було 34 роки.

Валерій Брезденюк — художник, працював у техніці ебру. Створив понад 500 картин. Загинув 18 лютого 2014-го під час мітингу в Києві наЄвромайдані. Валерію Брезденюку було 50.

Залізничник Леонід Полянський — був на Майдані Незалежності від початку протистояння. Став членом Самооборони Майдану. Загинув 20 лютого, внаслідок вогнепального поранення в груди. Йому було 38.

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