На COVID-19 хворіють більше семи тисяч жителів Кіровоградщини

Минулої доби у Кіровоградській області виявили 321 випадок коронавірусу, 15 з яких – у дітей. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Одужали за добу 147 людей, від ускладнень захворювання померла жінка. Таким чином, на ранок 20 лютого, на COVID-19 хворіють 7178 жителів регіону.

За добу провели 1310 ПЛР-тестувань, в лікарнях регіону зробили 46 ІФА-досліджень та 224 дослідження на антиген.

Найбільше випадків захворювання – 116 та 101 – виявили у жителів регіону віком 30-49 та 50-65 років, відповідно. 71 випадок – у людей, яким більше 65 років, 18 випадків – у жителів регіону віком 18-29 років.

Захворювання виявили у 185 жінок та 136 чоловіків. А саме:

у 137 жителів Кропивницького району: 123 дорослих та однорічної дитини – з Кропивницької громади, п’ятьох людей – з Новгородківської, по двоє – з Кетрисанівської та Компаніївської, по одній – з Аджамської, Знам’янської та Первозванівської, дворічної дитини з Катеринівської громади;

у 97 жителів Новоукраїнського району: 34 – з Добровеличківської громади, 22 дорослих, восьми- та 15-річної дитини – зі Смолінської, 17 дорослих та 16-річної дитини – з Новомиргородської, 11 дорослих та восьмирічної дитини – з Маловисківської, чотирьох дорослих та семирічної дитини – з Піщанобрідської, двох дорослих та 16-річної дитини – з Помічнянської, 11-місячної дитини – з Рівнянської громади;

у 80 жителів Олександрійського району: 43 – з Олександрійської громади, 25 дорослих, одно-, 12- та двох 16-річних дітей – зі Світловодської, чотирьох людей – з Приютівської, двох – з Петрівської, однієї – з Новопразької, 17-річної дитини – з Пантаївської громади;

у сімох жителів Голованівського району: п’ятьох – з Голованівської громади, однієї людини – з Побузької, дворічної дитини – з Вільшанської.

Хто одужав:

110 жителів Кропивницького району: 47 – зі Знам’янської громади, 44 – з Первозванівської, десятеро – з Аджамської, п’ятеро – з Кропивницької, двоє – із Суботцівської, по одній людині з Дмитрівської та Катеринівської громад;

37 жителів Добровеличківської громади Новоукраїнського району.

Хто помер:

66-річна жінка з Добровеличківської громади Новоукраїнського району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 43479 жителів Кіровоградської області, серед яких 2156 дітей та 2162 медичних працівників. 34579 людей в регіоні одужали, серед них 1558 дітей та 1797 медпрацівників. 1722 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

Що відомо

В Україні за добу зафіксували 17448 випадків захворювання на коронавірус, 11963 людей одужали, 152 – померли від ускладнень захворювання.

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