Курсанти Харківського національного університету Повітряних сил тримали в руках 106 портретів Героїв Небесної сотні — саме стільки людей загинуло під час Революції гідності.

До акції долучилися кілька сотень людей, повідомляє кореспондент Суспільного.

Захід почався о 12:00 та тривав близько години.

Суспільне Харків

На акції — кілька десятків прапорів України, є прапори політичної партії "Європейська солідарність". Молебень провів отець Віктор Маринчак. Також на сцені прочитав промову Микола Котляр — батько Героя Небесної сотні Євгена Котляра.

У руках курсанти тримали портрети загиблих героїв з усієї України. Перші три портрети — це харків'яни, вони очолюють журавлиний клин, у вигляді якого і буде пам'ятник у Харкові, розповідає одна з організаторок акції Ярина Чаговець.

Суспільне Харків На площі Героїв Небесної сотні у Харкові вшанували загиблих учасників Революції гідності

"Наша акція не вперше буде проводитися і проводиться вона саме тут, на цьому місці, де вже ми маємо перейменовану площу Героїв Небесної сотні. Але Харків — ще єдине місто, яке не має пам'ятника, не має місця, де можна вшановувати героїв. Навіть великі селища мають пам'ятники, а Харків — не має. Конкурс проведено, все вже зроблено, площа перейменована, маємо купу підтверджувальних документів, але, на жаль, влада це блокує", — пояснює Чаговець.

Курсант університету Повітряних сил Анатолій Петров родом зі Хмельниччини. Він тримає в руках портрет свого вчителя фізики Сергія Бондарчука.

Суспільне Харків

"Людина була лояльна, завжди ставився з розумінням до кожного, ще зі шкільних років. Завжди підтримував", — згадує Анатолій.

Курсант знав, що його вчитель входить до Небесної сотні і запитав в організаторів, чи є можливість взяти саме портрет Бондарчука.

Суспільне Харків

"Коли почався Майдан, я якраз приїхав додому зі строкової служби, зайшов до школи і він мені каже: "Анатолію, не можу на місці сидіти, душа болить". Буквально через два дні його не стало. Мені подзвонила класна керівничка і сказала, що Сергія Михайловича вже немає".

Суспільне Харків

Учасник акції, військовослужбовець Юрій з позивним "Деймон" вважає Революцію гідності "фундаментом нашої держави": "Майдан — це така точка відліку, коли створилася нація, коли ми зрозуміли, що треба змінювати свою державу. Майдан — це перші добровольці та перші жертви російсько-української війни. Вони зламали систему, дали нам зрозуміти, що важливо боротися".

Суспільне Харків

Каже, що розповідає дітям про Майдан та російсько-українську війну: "У мене двоє синів, їм треба пояснювати, як формувалася наша держава. Треба це підтримувати, бути долученим. Якщо на історію, коли вона пишеться, не звертати увагу, то вона затреться тими, кому вона не вигідна".

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