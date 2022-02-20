У школах та садочках Маріуполя будуть проводити навчання з евакуації

З понеділка у школах та садочках Маріуполя будуть проводити відпрацювання з евакуації та безпеки. Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Олександр Кочурін.

Кочурін додав, що це пов'язано це із загостренням ситуації у зоні ООС.

Директорка Департаменту освіти Тетяна Братчикова розповіла, у кожній школі є інструкція, плани евакуації, розписані обов'язки у таких ситуаціях, також проводяться двічі на рік відпрацювання евакуації.

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Що відомо

У понеділок, 21 лютого, за парти сядуть учні з 5 по 11 клас закладів середньої освіти. Початкові класи продовжать навчання у дистанційному форматі. Таке рішення було прийняте міською комісією ТЕБ і НС.

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