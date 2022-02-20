17 лютого Дніпропетровщина отримала першу партію препарату «Молнупіравіру» для лікування ковіду тим, хто хворіє вдома. Про це в етері Українського радіо Дніпра розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Квітницька.

За словами посадовиці, до лікарень області надійшло 1500 курсів препарату "Молнупіравір". Це ліки, які сімейні лікарі видаватимуть пацієнтам з підтвердженою коронавірусною інфекцією, але вони лікуються вдома.

Курс лікування препаратом розрахований на п`ять днів. "Молнупіравір" призначають пацієнтам від 18 років. Препарат приймають, щоб запобігти ускладнень від коронавірусної інфекції.

Щодо епідемічної ситуації в області, Тетяна Квітницька повідомила: Дніпропетровщина знаходиться у помаранчевій зоні, але, через зростання кількості захворівших на коронавірус, наближається до червоної зони епіднебезпеки.

У лікарнях області - майже 5500 тисяч ліжок для хворих на ковід, з них 295 - для дітей. Зараз завантажено 42, 2% ліжок. Це більше 2000 хворих у стаціонарах. На штучній вентиляції легень - 25 людей.

Хворіють діти

Особливістю нинішньої хвилі епідемії, посадовиця зазначила те, що хворіють багато дітей. З 295 дитячих ліжок зайнято 144.

"До 200 викликів швидкої на день. 15-20% цих викликів до дітей раннього віку. Діти не вакциновані і заражаються від дорослих. Тому ми закликаємо дорослих щепитись, щоби убезпечити дітей", - сказала Тетяна Квітницька.

Тетяни також додала, що вакцинація допомагає проти будь-яких штамів коронавірусу, Омікрон - не виключення. Це підтверджує і статистика: 84% хворих, які потрапили в стаціонар - без жодного щеплення, 96% пацієнтів реанімації також без жодного щеплення.

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