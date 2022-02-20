За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 086 осіб

1 086 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 335 людей, другою дозою – 477, бустерною – 274. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 756 601 осіб.

За добу в Україні 29 528 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу отримали 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 людини, з них отримали першу дозу – 15 675 592 людини, отримали дві дози – 15 114 034 людини, отримали додаткову дозу – 26 432 людини, бустерну дозу – 664 148 людей. Загалом проведено 31 480 206 щеплень.

Що відомо

На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 397 осіб

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