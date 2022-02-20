20 лютого, в День Героїв Небесної Сотні, у Миколаєві вшанували пам'ять загиблих у 2014 році в Києві, на Майдані Незалежності. На місці події побувала кореспондентка Суспільного Валентина Гурова.

У заході взяли участь представники влади міста та області й небайдужі миколаївці.

"Гідність та честь – це ті риси, які поєднують борців за свободу за всіх часів. Ми повинні їм сказати спасибі, вшанувати і завжди про них пам'ятати", — сказав голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв Пам'ятник Героям Небесної Сотні

За словами заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова, миколаївці вшановують людей та події, які нас розбудили.

"Гріш нам ціна, якщо ми втратимо те, за що віддали життя на Майдані та на війні. Ми не повинні знову за спокійні ночі віддати дні", — сказав Віталій Луков.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв Пам'ятник Героям Небесної Сотні

Миколаївці хвилиною мовчання вшанували пам'ять людей, які загинули на Майдані в Києві під час масових розстрілів у грудні 2013 — лютому 2014 року, а також тих, хто помер згодом від травм і поранень.

"За підрахунками поліції діалогу на захід зібралось майже 200 людей", — розказав старший інспектор превентивної комунікації головного управління Нацполіції в Миколаївській області Михайло Морозов.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні

Священники Православної церкви України провели молебень за загиблими учасниками Євромайдану.

Що відомо

День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за цей день загинули понад сто людей, яких назвали ”Небесною Сотнею”.

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