Коронавірус на Дніпропетровщині: за добу підтвердили 1077 нових випадків

За минулу добу, 19 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 1077 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 7 людей. Ще 711 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 295 467 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 246 531 мешканець області. Померли 9374 людини.

Що відомо

За добу 19 лютого в Україні підтвердили 17 448 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 152 людини.

Зокрема, 19 лютого захворіли 1 473 дітей та 142 медпрацівники. До лікарень доправили 3 172 людини, одужали 11 963 хворих.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 720 771 людина, подолали хворобу 3 938 459 людей, зафіксовано 104 518 летальних випадків.

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