541 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

19 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 541 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 17 448 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 19 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 805 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Гадяцький – 2180 (+31);

Гадяч – 3260 (+51);

Горішні Плавні – 9499 (+18);

Гребінківський – 1946 (+14);

Зіньківський – 3661(+40);

Кобеляцький – 3222 (+19);

Котелевський – 2529 (+21);

Кременчук – 22505 (+90);

Кременчуцький – 3264 (+2);

Лохвицький – 4320 (+28);

Лубенський – 2080 (+4);

Лубни – 7222 (+19);

Машівський – 1615;

Новосанжарський – 2454 (+19);

Оржицький – 1594 (+1);

Пирятинський – 2929 (+6);

Полтава – 57218 (+111);

Полтавський – 8775 (+1);

Решетилівський – 2383;

Семенівський – 1771 (+2);

Хорольський – 3043 (+58);

Чорнухинський – 732 (+6).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 174 625 людей. Одужали за увесь час 150 180 людей, а летальних випадків — 4 141 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 304 жителів регіону.

Читайте також: