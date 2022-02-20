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541 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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541 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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541 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

19 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 541 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 17 448 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 19 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 805 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Гадяцький – 2180 (+31);
  • Гадяч – 3260 (+51);
  • Горішні Плавні – 9499 (+18);
  • Гребінківський – 1946 (+14);
  • Зіньківський – 3661(+40);
  • Кобеляцький – 3222 (+19);
  • Котелевський – 2529 (+21);
  • Кременчук – 22505 (+90);
  • Кременчуцький – 3264 (+2);
  • Лохвицький – 4320 (+28);
  • Лубенський – 2080 (+4);
  • Лубни – 7222 (+19);
  • Машівський – 1615;
  • Новосанжарський – 2454 (+19);
  • Оржицький – 1594 (+1);
  • Пирятинський – 2929 (+6);
  • Полтава – 57218 (+111);
  • Полтавський – 8775 (+1);
  • Решетилівський – 2383;
  • Семенівський – 1771 (+2);
  • Хорольський – 3043 (+58);
  • Чорнухинський – 732 (+6).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 174 625 людей. Одужали за увесь час 150 180 людей, а летальних випадків — 4 141 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 304 жителів регіону.

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