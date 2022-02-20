541 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

19 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 541 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 17 448 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 19 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 805 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Гадяцький – 2180 (+31);
- Гадяч – 3260 (+51);
- Горішні Плавні – 9499 (+18);
- Гребінківський – 1946 (+14);
- Зіньківський – 3661(+40);
- Кобеляцький – 3222 (+19);
- Котелевський – 2529 (+21);
- Кременчук – 22505 (+90);
- Кременчуцький – 3264 (+2);
- Лохвицький – 4320 (+28);
- Лубенський – 2080 (+4);
- Лубни – 7222 (+19);
- Машівський – 1615;
- Новосанжарський – 2454 (+19);
- Оржицький – 1594 (+1);
- Пирятинський – 2929 (+6);
- Полтава – 57218 (+111);
- Полтавський – 8775 (+1);
- Решетилівський – 2383;
- Семенівський – 1771 (+2);
- Хорольський – 3043 (+58);
- Чорнухинський – 732 (+6).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 174 625 людей. Одужали за увесь час 150 180 людей, а летальних випадків — 4 141 (5 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 304 жителів регіону.
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