Протягом доби 19 лютого в Миколаївській області зареєстрували 945 нових випадків COVID-19. Це на 404 випадки менше ніж виявили напередодні. Від наслідків перебігу коронавірусної інфекції померли сім людей.

Про це дані Миколаївської обласної державної адміністрації.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 373, в Южноукраїнську підтвердили 16 випадків, у Первомайську ― 100 випадків, у Вознесенську ― 16, в Очакові ― 39. На території інших громад області зареєстрували 401 новий випадок коронавірусної хвороби.

Від початку пандемії в Миколаївській області на коронавірус захворіли 141 540 людей.

Протягом доби 18 лютого одужали 452 людини. Усього на Миколаївщині від COVID-19 одужали 120 122 людини.

За період пандемії на Миколаївщині від наслідків перебігу коронавірусної хвороби померли 3 492 людини. За добу медики зареєстрували сім летальних випадків.

Станом на 20 лютого на стаціонарному лікуванні в області перебувають 1163 пацієнти, хворі на COVID-19 або з підозрою.

Завантаженість ліжок у лікарнях складає 46,15 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 953 нових випадки коронавірусної хвороби та жодної смерті від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області ― 867 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 чотири людини.

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