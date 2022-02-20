COVID-19: на Одещині за добу виявили 953 нові випадки

За минулу добу, 19 лютого, в Одеській області COVID-19 виявили у 953 людей. 459 хворих одужали, жоден не помер. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (2 126). Далі йде Харківська область (1 398), на третьому місці – Дніпропетровська (1 077).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 320 609 громадян,

одужали 240 427 людей,

померли 5 872 хворих,

наразі хворіють 74 310 мешканців області.

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