Два хокейні матчі заплановані на 20 лютого в Сумах. За третє місце гратимуть команди ХК "Дружба" та "Конотоп". Також команди Сумщини зіграють у фіналі.
Суспільне Суми транслює матчі наживо.
Гра за 3 місце відбудеться о 9.00.
Фінальна гра запланована у цей же день об 11.00. У ній беруть участь ХК "Шостка" та "Суми".
Що відомо
- Напередодні визначилися фіналісти хокейного чемпіонату Сумської області.
- Чвертьфіналісти чемпіонату визначилися 6 лютого.
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