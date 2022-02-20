Два хокейні матчі заплановані на 20 лютого в Сумах. За третє місце гратимуть команди ХК "Дружба" та "Конотоп". Також команди Сумщини зіграють у фіналі.

Суспільне Суми транслює матчі наживо.

Гра за 3 місце відбудеться о 9.00.

Фінальна гра запланована у цей же день об 11.00. У ній беруть участь ХК "Шостка" та "Суми".

Що відомо

Напередодні визначилися фіналісти хокейного чемпіонату Сумської області.

Чвертьфіналісти чемпіонату визначилися 6 лютого.

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