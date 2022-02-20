На Івано-Франківщині за добу медики виявили 328 нових випадків COVID-19

Упродовж 19 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 328 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу медпрацівники виявили у 94 жителів Івано-Франківського, 136 — Коломийського, 43 — Калуського, 27 — Надвірнянського, 28 — Косівського районів. Жодного випадку захворювання медики не зареєстрували у мешканців Верховинського району. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 180 536 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 19 лютого медики зафіксували два летальні випадки з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 442 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 491 прикарпатцю. Загалом COVID-19 подолали 147 843 жителі області.

За добу 19 лютого в Україні медики підтвердили 17 448 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 152 людини.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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