На Рівненщині за минулу добу, 19 лютого, лабораторно підтвердили 334 нові випадки інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб про ОДА зранку 20 лютого. Від ускладнень померла одна хвора.

Протягом доби зробили 1498 ПЛР і три ІФА дослідження, а також 499 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від двох місяців до 89 років:

Рівненський район – 204 (м. Рівне – 151);

Дубенський район – 57 (м. Дубно – 5);

Сарненський район – 58 (м. Сарни – 12);

Вараський район – 15 (м. Вараш – 8).

За добу одужала 421 людина. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 151 910 людей (3 938 459 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 510 смертей від ускладнень хвороби (104 518 – в Україні). За добу, 19 лютого, померла 64-річна жителька м. Вараш.

Станом на 20 лютого, за офіційними даними, в області є 14 596 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом 19 лютого становила 30,8%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145; 12 лютого – 694; 13 лютого – 395; 14 лютого – 795; 15 лютого – 1007; 16 лютого – 764, 17 лютого – 824, 18 лютого – 734; 19 лютого – 334.

В Україні за добу підтвердили 17 448 нових випадків COVID-19, 152 людини померли.

За даними РНБО, станом на 19 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 414 908 людей, це 36,31 % населення області. Повний курс вакцинації пройшли 413 620 людей, це 36,20 %. Бустерну дозу отримали 14 296 людей.

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