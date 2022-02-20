Коронавірус на Сумщині за добу підтвердили у 996 людей

На Сумщині за добу 19 лютого COVID-19 підтвердили у 996 людей. Такі дані зранку 20 лютого оприлюднили на сайті Мністерства охорони здоров'я.

Чотири людини померли від ускладнень хвороби. Одужання підтвердили у 747 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 26236 людей, що на 300 більше, ніж напередодні.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 180 122 людей. З них 3171 людина померла. Одужання підтвердили у 150 711 мешканців області.

За даними моніторингу РНБО, на Сумщині на 41% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.

До апаратів ШВЛ в області підключені 47 людей, з яких 35 – в Сумах.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині, за даними РНБО, отримали 155 людей, другу дозу – 271 людина, вакцинувалися бустерною дозою 219 людей. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 449 848 людей, двома дозами – 434 092, бустерною — 20 539.

Що відомо

За добу 19 лютого в Україні підтвердили 17 448 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 152 людини.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

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