У Рівному вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні

У Рівному в неділю, 20 лютого, вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Область під час Революції Гідності втратила чотирьох жителів: це рівняни Георгій Арутюнян, Валерій Опанасюк, Олександр Храпаченко, а також Іван Городнюк з Березного. В обласному центрі в цей день запланували низку традиційних заходів.
О 12:00 на Алеї Героїв, що у Рівному на кладовищі Нове, відбулась панахида за загиблими та покладання квітів.
Меморіальні заходи за загиблими в Києві під час Революції Гідності продовжились біля дошки пам'яті Героям Небесної Сотні та Героям, загиблим в зоні АТО, що на вулиці 16 Липня у Рівному.
Сюди, за словами кореспондента Суспільного, прийшло близько двох сотень людей.
У пам'ятних заходах беруть участь міський голова Рівного Олександр Третяк, секретар Рівнеради Віктор Шакирзян, голова Рівненської обласної ради Сергій Кондрачук, а також обласні та міські депутати.
За дотриманням порядку слідкує Нацполіція області, – передає кореспондент Суспільного.
На заході поіменно назвали загиблих на Майдані та під час російсько-української війни рівнян. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання.
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У виставковій залі Міського будинку культури розпочався тематичний захід, під час якого презентуватимуть історію-екскурс про тих громадян, які змінили історію України.
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На майдані Незалежності у Рівному відкрили виставку світлин Героїв Небесної Сотні "Зима, що нас єднає".
В рамках Всеукраїнської акції "Вшануй" у Рівненській обласній науковій бібліотеці презентують виставку робіт французького фотографа українського походження Юрія Біляка, яка вшановує громадянську мужність учасників подій Революції Гідності та російсько-української війни.
Виставка є спільним проєктом Міністерства молоді та спорту та Всеукраїнського молодіжного центру.
Що відомо
- 107 людей, згідно з інформацією Інституту національної пам'яті, загинули у Києві під час Революції Гідності 2014-го року. Найгарячіша фаза протистояння між протестувальниками та силовиками на столичному Майдані припала на кінець лютого. Зокрема у період між 18-м та 20-м лютого загинули 84 людини, це дані Міністерства охорони здоров’я.
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