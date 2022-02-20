У Житомирі у День Героїв Небесної Сотні, котрий відзначається щорічно 20 лютого, на майдані Корольова покажуть театралізовану реконструкцію подій Майдану. Про це на своєму сайті повідомляє пресслужба Житомирської облдержадміністрації.

Початок програми, присвяченої Дню Героїв Небесної Сотні, запланований на 18.00 на майдані Сергія Корольова, біля пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Окрім театралізованої реконструкції подій Майдану за участі акторів Житомирського облмуздрамтеатру та академічного ансамблю танцю "Сонечко", на фасаді облдержадміністрації демонструватимуть відеоролики з записом подій часів Майдану. Також у програмі – розповідь про події Майдану, хвилина мовчання, спільна молитва за Україну та український народ від представників Ради християнських церков Житомирщини, покладання квітів та лампадок до пам'ятника Героям Небесної Сотні та "вільний мікрофон".

Суспільне Житомир

Крім того, у приміщенні Держархіву Житомирщини працює стендова виставка, присвячена Дню Героїв Небесної Сотні.

А 21 лютого обласний департамент культури, молоді та спорту спільно з відділом Міністерства у справах ветеранів України у Житомирській області на платформі ZOOM проводитиме вебінар на тему: "Ви пішли в небеса, виборюючи Свободу!". Початок – о 14:00. До участі запрошують усіх бажаючих. Ідентифікатор: 964 0298 9683. Пароль: 2022.

Суспільне Житомир

Що відомо

Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили масові протести, які отримали назву "Революція гідності". Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані у Києві 18-20 лютого 2014 року, внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.

"Небесна Сотня" — прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану (Революції гідності) у грудні 2013 — лютому 2014 року. Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого.

Серед загиблих Героїв Небесної Сотні четверо жителів Житомирщини: Олександр Балюк, Яків Зайко, Сергій Кемський та Віктор Прохорчук.

Як це було: учасник російсько-української війни та Революції Гідності, майор десантно-штурмових військ Сергій Архангельський про дні розстрілу на Майдані.

У Києві відбулася хода пам’яті Небесної Сотні (фоторепортаж).

День Героїв Небесної Сотні: добірка літератури.

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