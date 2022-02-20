На Житомирщині за добу, 19 лютого, фахівці обласного лабораторного центру підтвердили коронавірус у 720 жителів області. Померли четверо людей, котрі хворіли на COVID-19.

Про це 20 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на керівника обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова. 19 лютого лабораторний центр провів 1164 дослідження на наявність захворювання – у 720 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще четверо людей:

в Андрушівці – 69-річний чоловік;

у Малині – 71-річна жінка;

у Черняхові – 84-річний чоловік;

у Чуднові – 64-річна жінка.

На Житомирщині офіційно зареєстровані 3 504 летальні випадки серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

19 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 579 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 189 723 жителі, 159 944 з яких вже одужали.

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