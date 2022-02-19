У Вознесенському районі, що на Миколаївщині, зник хлопчик. Триває пошук

Правоохоронці Вознесенського районного управління поліції розшукуються Дмитра Письменного 2005 року народження. 16-річний підліток 19 лютого вдень пішов з дому в селищі Олександрівка Вознесенського району та не повернувся.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.

За інформацією правоохоронців, хлопець має вади мовлення.

Фото: Національна поліція Дмитро Письменний

Прикмети: зріст близько 165 см, середньої статури, волосся коротке темне, очі блакитні.

Був одягнений: коротка куртка синього кольору, штани синього кольору, чорне взуття.

Правоохоронці звертаються до людей, які можуть допомогти встановити місцеперебування розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського районного управління поліції за адресою: м.Вознесенськ, вул.Київська, 24 або за телефонами (05134)-3-31-51, 066-912-50-27, 102.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.