У Чернівцях поблизу ринку "Зелений" чоловік побив учасника ООС, який працює паркувальником. Ймовірного нападника встановили. У поліції розпочали провадження за статтею хуліганства.

Про це у коментарі Суспільному сказала речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

За її словами, ступінь важкості ушкоджень мають встановити на експертизі. Чоловік, який напав, — місцевий житель.

За інформацією асоціації ветеранів "За Україну. За її волю", учасника ООС побили металевим кийком.

"Чоловік підійшов до паркувальника і після вигуку: "Мєня з..балі еті атошнікі" почав бити", — йдеться у дописі.

Відео з камери спостереження опублікували на Facebook-сторінці асоціації ветеранів:

Санкція статті передбачає від 17 тисяч гривень штрафу до семи років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

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