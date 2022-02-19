На Черкащині за добу виявили 823 випадки COVID-19

На Черкащині за добу діагностували 823 нові випадки коронавірусу, повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я України. Станом на 20 лютого в Україні зафіксували 17 448 випадків інфікування COVID-19.

За інформацією МОЗ, протягом минулої доби в області від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли двоє черкащан.

За словами заступниці голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариси Кошової, з початку пандемії всього підтверджених випадків 159 559.

Із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID–19 лікується 16 159 пацієнтів.

На Черкащині за останню добу одужали від коронавірусу 779 людей. Загальна кількість одужалих за весь час пандемії черкащан — 140 481.

Що відомо

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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