У США із центру космічних польотів на острові Воллопс відбувся перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу «Антарес», частину якої розробило КБ "Південне" у Дніпрі. Про це йдеться в пресрелізі КБ «Південне, який отримало Суспільне.

Подія сталась 19 лютого о 19.40 за київським часом.

Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції.

Основне завдання місії – доставлення на МКС провізії, обладнання для станції, матеріалів для наукових досліджень та вивезення з МКС і утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу.

Запуск Cygnus дозволить провести на борту МКС такі роботи:

дослідження, що вивчають вплив препарату на клітини раку;

випробування нової установки для спалювання;

дослідження компанії Colgate-Palmolive, яке використовує прискорене старіння шкіри в умовах мікрогравітації, що допоможе створити та перевірити розроблену модель біологічної тканини та створити платформу для тестування потенційних продуктів для захисту від старіння шкіри;

демонстрацію технології літій-іонних вторинних батарей, здатної безпечно, стабільно працювати за екстремальних температур і у вакуумі;

випробування нових датчиків водню для системи виробництва кисню космічної станції;

перевірку гідропонних та аеропонних методів вирощування рослин за допомогою доставленої системи, яка дозволить ученим за допомогою відео та фотографій спостерігати за зростанням коренів.

Що відомо

Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило КБ "Південне" та виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), ТОВ "ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРІЯ", "РАПІД" (Чернігів) та iн. на замовлення Northrop Grumman Corporation (США).

Підготовку PH "Антарес", її випробування та пуск проведено за участю фахівців КБ "Південне", ДП "ВО ПМЗ" та НВО "Хартрон-АРКОС". На ДП «КБ "Південне" фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації, і, як наслідок, в повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності.

У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Космічний корабель Cygnus місії NG-17 отримав ім’я на честь астронавта Пірса Селлерса на знак пошани до його внеску у будівництво МКС та визначну роботу як метеоролога.

Усього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 16 разів, 15 з них – успішно.

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