У США із центру космічних польотів на острові Воллопс відбувся перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу «Антарес», частину якої розробило КБ "Південне" у Дніпрі. Про це йдеться в пресрелізі КБ «Південне, який отримало Суспільне.
Подія сталась 19 лютого о 19.40 за київським часом.
Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції.
Основне завдання місії – доставлення на МКС провізії, обладнання для станції, матеріалів для наукових досліджень та вивезення з МКС і утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу.
Запуск Cygnus дозволить провести на борту МКС такі роботи:
- дослідження, що вивчають вплив препарату на клітини раку;
- випробування нової установки для спалювання;
- дослідження компанії Colgate-Palmolive, яке використовує прискорене старіння шкіри в умовах мікрогравітації, що допоможе створити та перевірити розроблену модель біологічної тканини та створити платформу для тестування потенційних продуктів для захисту від старіння шкіри;
- демонстрацію технології літій-іонних вторинних батарей, здатної безпечно, стабільно працювати за екстремальних температур і у вакуумі;
- випробування нових датчиків водню для системи виробництва кисню космічної станції;
- перевірку гідропонних та аеропонних методів вирощування рослин за допомогою доставленої системи, яка дозволить ученим за допомогою відео та фотографій спостерігати за зростанням коренів.
Що відомо
- Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило КБ "Південне" та виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), ТОВ "ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРІЯ", "РАПІД" (Чернігів) та iн. на замовлення Northrop Grumman Corporation (США).
- Підготовку PH "Антарес", її випробування та пуск проведено за участю фахівців КБ "Південне", ДП "ВО ПМЗ" та НВО "Хартрон-АРКОС". На ДП «КБ "Південне" фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації, і, як наслідок, в повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності.
- У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.
- Космічний корабель Cygnus місії NG-17 отримав ім’я на честь астронавта Пірса Селлерса на знак пошани до його внеску у будівництво МКС та визначну роботу як метеоролога.
- Усього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 16 разів, 15 з них – успішно.
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