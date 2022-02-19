У Жованці показали наслідки обстрілу бойовиків

Бойовики відкривали вогонь по Зайцевому що неподалік окупованої Горлівки. Снаряди влучили в два житлові будинки у Жованці. В одному з них в той час був чоловік, він не травмований. Про це Суспільному повідомила соціальна працівниця гуманітарної місії "Проліска" Людмила Пахомова.

Будинки, які бойовики обстріляли 18 лютого ввечері. В одному з них під час обстрілу був господар. Чоловік не травмований. Журналістів на місце сьогодні не пустили з міркувань безпеки. Будинки розташовані на лінії розмежування.

Як розповіла Суспільному місцева жителька Галина, селище обстрілюють другий день поспіль.

"Шукали документи, готували підвал, шукали свічки знову, все з початку. Сідаймо разом, чекаємо коли закінчиться обстріл, ближче до стіни, ближче один до одного, щоб бачити один одного", — додала Галина.

За словами Галини сховатися нікуди. Підвал будинку зайнятий городиною.

"В підвалі там неможливо, бо там зберігається картопля і там втрьох ми просто не зможемо сидіти", — розповіла жінка.

За словами соціальної працівниці гуманітарної місії "Проліска" Людмили Пахомової, обстріл почався вчора близько 17 години.

"Потрапило у два будинки, житлові, саме в ті в яких проживають. Один проживає, другий виїхав на якийсь час. Сьогодні було видано тарпаулин, для того щоб можна було заклеїти вікна. І в подальшому ці люди отримають матеріальну допомогу на встановлення вікон", — додала Людмила.

Як розповів Суспільному військовослужбовець Дмитро, був артилерійський обстріл противником зі 120- ти міліметрових гармат.

"Стріляли по вулиці де проживають люди, небагато, але житлові будинки є. Так сталося, що снаряди потрапляли в будинки людей. Ми сьогодні проводили веріфікацію- там вибиті вікна, пошкоджені будинки, стіни", - розповів військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

За словами військовослужбовця, травмованих та загиблих серед місцевих жителів та військових немає.

Що відомо

У Жованці проживає 95 людей. До тимчасово окупованої території – півкілометра.

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