З 18 до 20 лютого на Прикарпатті триває чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства. Окрім того, у межах змагань відзначили 100-річчя ворохтянських трамплінів. Один з них найвищий в Україні – 90-метровий.

Про другий день чемпіонату у Ворохті — у репортажі Суспільного.

Приблизно 50 учасників з Івано-Франківщини та Тернопільщини змагаються за першість у змаганнях зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства. Наймолодшому учаснику 11 років, найстаршому – 29, каже директор Івано-Франківської обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту Ігор Гладиш.

"Ці змагання — дуже важливі для всіх спортсменів. Переможці у своїх дисциплінах зможуть стати членами збірної України. Їх будуть фінансувати з державного бюджету. А за перші три місця присвоюють звання майстра спорту", — розповів Ігор Гладиш.

Фото: Суспільне Карпати У Ворохті триває чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства

Перед двома заліковими стрибками на лижах з трампліна учасники виконують один пробний. Спортсмен із Кременця Тернопільської області Андрій Пилипчук стрибатиме з трампліна К-75. Хлопець розповідає, у 2020 році брав участь у зимових юнацьких Олімпійських іграх. Стрибками з трампліна на лижах займається 14 років.

Фото: Суспільне Карпати Спортсмен із Кременця Тернопільської області Андрій Пилипчук

"Можна було б краще стрибнути, але зараз умови не ті: якщо вітер дує в обличчя, то це — якраз добре, якщо ж у спину — це трохи погано. Отже, я вилетів і потім такий удар одразу зловив. Може десь вітер трохи помінявся", — розповів Андрій Пилипчук.

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Серед учасників чемпіонату — і Віталій Калініченко, який змагався на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Хлопець — вихованець Ворохтянської дитячо-юнацької спортивної школи. За його словами, місцеві трампліни підходять для навчання спортсменів-початківців. До Олімпіади він тренувався за кордоном, адже там трампліни вищі.

Фото: Суспільне Карпати Учасник зимових Олімпійських ігор у Пекіні Віталій Калініченко

"Сподіваюся, наші трампліни відновлять повністю і вони будуть кращими у майбутньому. Уже планують робити гору розгону на деяких трамплінах. Можна буде тренувати більше юних спортсменів", — каже Віталій Калініченко.

Фото: Суспільне Карпати

Реконструкцію трамплінів у Ворохті проводять упродовж останніх двох років за гроші з обласного бюджету. На горі приземлення замінили штучне покриття, яке закупили у Польщі, розповідає селищний голова Олег Дзем’юк. Однак, за його словами, трампліни потребують капітальних ремонтів.

"На жаль, трампліни за 30 років незалежності — у жалюгідному стані. Ми розуміємо чітко, що без державної програми підтримки зимових видів спорту як узагалі спорту, перспективи немає. Ці трампліни потребують реконструкції, потребують величезних грошей", — говорить Олег Дзем’юк.

Фото: Суспільне Карпати Реконструкцію трамплінів у Ворохті проводять упродовж останніх двох років

Окрім Ворохти, спортсмени тренуються ще у Верховині та в Кременці на Тернопільщині, каже старший тренер національної збірної команди України зі стрибків на лижах з трампліна Володимир Бощук. Однак найвищий в Україні — 90-метровий трамплін у Ворохті.

Фото: Суспільне Карпати Старший тренер національної збірної команди України зі стрибків на лижах з трампліна Володимир Бощук

"Трамплін тут хороший, дуже гарно виведений профіль гори приземлення. Наразі набагато безпечніше стало, ніж було. Ще хочеться, щоб реконструювали гору розгону, щоб вона була рівненька. Тоді б спортсмен не концентрувався на кривизні лижні, а тільки на роботі", — каже Володимир Бощук.

Переможців чемпіонату України зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства оголосять 20 лютого.

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