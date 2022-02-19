Ювенальні поліцейські спільно з патрульними Івано-Франківщини розшукали 17-річну Тамілу Апостолюк. Дівчина 18 лютого приблизно о 17:00 вийшла з дому та не повернулася. Про це на Facebook-сторінці Нацполіції області.

З Тамілою Апостолюк все гаразд, її здоров’ю нічого не загрожує. Наразі ювенальні поліцейські з’ясовують усі подробиці зникнення.

"Дівчина розуміла, що її шукають, і намагалася заплутати поліцейських: переодягнулася у верхній одяг товариша і постійно змінювала місце перебування. 19 лютого приблизно о 15:00 неповнолітню вдалося розшукати. Вона перебувала на одній із вулиць Івано-Франківська", — йдеться у повідомленні.

З дівчиною спілкуються працівники ювенальної ‌ поліції‌ й встановлюють всі обставини, а також проводять превентивну роботу, щоб не допустити надалі таких випадків.

Що відомо

19 лютого до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував чоловік і повідомив про зникнення дочки. Дівчина — 2004 року народження, жителька Івано-Франківська. Найімовірніше вона пішла з дому опісля 17:00, коли батько перебував на роботі.

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