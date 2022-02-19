У Мелітопольському районі, що на Запоріжжі, сталася смертельна ДТП

Сьогодні, 19 лютого, на автошляху М-18, неподалік села Плодородне, що у Мелітопольському районі Запорізької області, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та мотоцикла.

Про це повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Фото: сайт ГУ ДСНС у Запорізькій області

На дорозі зіткнулися автомобіль "Ford" та мотоцикл "Yamaha R1". Внаслідок зіткнення загинув водій мотоцикла та травмувався водій автівки. На місце пригоди викликали карету швидкої допомоги.

Фото: сайт ГУ ДСНС у Запорізькій області

Наразі, як зазначають у ДСНС, з'ясовуються обставини пригоди. За фактом події правоохоронцями проводиться розслідування.

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