19 лютого в Одеському художньому музеї провели майстер-клас з надання першої медичної допомоги. Після чого учасникам заходу провели екскурсію музеєм, повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.

Майстер-клас проводили троє інструкторів. Вони показували людям як правильно накладати джгути та зупиняти різного виду кровотечі.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

У майстер-класі взяло участь близько 200 людей, розповів організатор Федір Сердюк. За його словами, аби залучити більшу кількість людей, навчання проводили кожні пів години з 10.00 до 18.00

Суспільне Одеса Федір Сердюк

"Підготовка потребує часу, але є ситуації, які статистично трапляються найчастіше, і несуть більшу загрозу. До таких ситуації належить кровотеча, яка відповідальна за більш ніж третину всіх смертей від травм, які можна попередити – це актуально і для мирного, і для воєнного часу. Навчити зупиняти кровотечу, або принаймні, пояснити базові принципи і дати людині інструменти для цього, можна за той час, за який ми робимо, за пів години", − вважає Сердюк.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Людям також показували як можна зупинити кровотечу за допомогою імпровізованого джгута.

"Вони навчаться розпізнавати кровотечу, які з них є критичними, вони навчаться безпечно діяти в таких ситуаціях, використовуючи засоби захисту, зокрема рукавичками. Вони навчаться зупиняти ці кровотечі шляхом прямого тиску, шляхом накладання джгута, або імпровізованого джгута. Також вони знатимуть, що треба фіксувати час та продовжувати подальшу допомогу", − розповіла інструкторка Анастасія Білянська.

Суспільне Одеса

"Це, по-перше, дуже наочно, по-друге, це швидко, бо життя у людини одне. Це просто ну дуже потрібно, це потрібно і в школах, і в дитсадочках, щоб і дитина розуміла. Мені сподобалося тому, що наші інструктори, вони дуже грамотні. Вони без зайвих слів, без зайвих рухів показали, як швидко допомогти людині, а це дуже важливо", − сказала учасниця майстер-класу Тетяна Подоба.

"Я одного разу не змогла допомогти людині і я б хотіла навчитись якось реагувати в таких ситуаціях. І майстер-клас до речі дуже сподобався, дуже корисно. Мені дуже сподобалось, бо я змогла на практиці щось закріпити, відчути як це затягувати усе. У якихось екстрених ситуаціях, я б, мабуть, рознервувалась, тому я дуже рада, що пішла хоча б дізналась", − поділилась учасниця Ангеліна Драченко.

"Мені здається, що це класний спосіб поєднати мистецтво разом з медициною взагалі",− вважає учасниця заходу Анастасія Левченко.

Для всіх відвідувачів майстер-класу також провели екскурсію музеєм, в якій показали три тематичні картини "Оборона Петрограду", "Погром" та "Тіло вбитого Григорія Вакуленчука", розповіла виконувачка обов’язків директора одеського художнього музею Олександра Ковальчук.

Суспільне Одеса Олександра Ковальчук

"Музей дуже різний, і наша колекція розповідає про різні історії, різні випадки. І дуже нам подобається цей формат, коли люди можуть отримати знання з першої допомоги та після цього дізнатись про тематичні картини з нашої експозиції".

Суспільне Одеса

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