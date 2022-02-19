Підрозділи бойовиків "Вагнера" планують серію терористичних актів з підривами житлових будинків на Донбасі для звинувачення України.

Про це, посилаючись на дані розвідки, 19 лютого повідомляє на офіційній сторінці у Facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Так, за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнерівців", які спільно з російськими спецслужбами мають провести серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації", — йдеться у повідомленні.

В ОТУ "Схід" заявили, що військові "не планують жодних наступальних дій або інших дій на тимчасово-окупованій території".

"Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів", — сказано у дописі.

Що відомо