Підрозділи бойовиків "Вагнера" планують серію терористичних актів з підривами житлових будинків на Донбасі для звинувачення України.
Про це, посилаючись на дані розвідки, 19 лютого повідомляє на офіційній сторінці у Facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Так, за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнерівців"ПВК "Вагнер" — російська приватна військова компанія, про яку вперше стало відомо у 2014 році, коли її найманців помітили на Донбасі з боку бойовиків. Структуру пов’язують із бізнесменом із Санкт-Петербурга Євгенієм Пригожиним, якого ЗМІ називали наближеним до президента Росії Володимира Путіна, які спільно з російськими спецслужбами мають провести серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації", — йдеться у повідомленні.
В ОТУ "Схід" заявили, що військові "не планують жодних наступальних дій або інших дій на тимчасово-окупованій території".
"Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів", — сказано у дописі.
Що відомо
- Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув.
- Внаслідок обстрілів майже 50 населених пунктів Донеччини залишились без водопостачання.
- Бойовики обстріляли КПВВ та дорожній коридор біля Щастя на Луганщині. Загиблих та поранених немає. КПВВ працює, водночас з боку окупаційної влади блокують прохід.
- Ватажки так званих "Л/ДНР" оголосили початок загальної мобілізації.
- Росія не взяла участь у позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи, скликаному на ранок 19 лютого.
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