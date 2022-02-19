Співробітники Вознесенського районного управління поліції Миколаївської області розшукують Марію Безсінну 2006 року народження. Дівчина 16 лютого пішла з дому у Вознесенську та не повернулась.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.

Прикмети: зріст близько 160 см, середньої статури, волосся довге світле фарбоване, очі сірі.

Була одягнена: довга блискуча куртка чорного кольору, штани темного кольору, рожева шапка.

Фото: Національна поліція Марія Безсінна

Правоохоронці звертаються до людей, які можуть допомогти встановити місцеперебування дівчини або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Вознесенського районного управління поліції за адресою: м.Вознесенськ, вул.Київська, 24 або за телефонами (05134)-3-31-51, 066-912-50-27, 102.

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