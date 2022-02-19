Співробітники Вознесенського районного управління поліції Миколаївської області розшукують Марію Безсінну 2006 року народження. Дівчина 16 лютого пішла з дому у Вознесенську та не повернулась.
Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.
Прикмети: зріст близько 160 см, середньої статури, волосся довге світле фарбоване, очі сірі.
Була одягнена: довга блискуча куртка чорного кольору, штани темного кольору, рожева шапка.
Правоохоронці звертаються до людей, які можуть допомогти встановити місцеперебування дівчини або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Вознесенського районного управління поліції за адресою: м.Вознесенськ, вул.Київська, 24 або за телефонами (05134)-3-31-51, 066-912-50-27, 102.