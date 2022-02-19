Виставку птахів та домашніх тварин влаштували в Охтирці на Сумщині

Виставку-ярмарок птахів та домашніх тварин влаштував 19 лютого в Охтирці, що на Сумщині, місцевий комунальний ринок. На заході були представлені екзотичні та домашні птахи і тварини.

Сергій Безлуцький приїхав на виставку з Краснокутська Харківської області. Він розводить різних птахів. Розповідає, що з дитинства тримав удома поштових голубів.

Фото - Андрій Міхєєв/Суспільне Суми

У виставці взяли участь понад сотня продавців з Охтирки, Шостки, Сум, Лебедина та Харкова.

Фото - Андрій Міхєєв/Суспільне Суми

Серед представлених тварин було до 20 видів голубів, індики, гуси, кролі, нутрії, кури. Також павичі та папуги різних видів.

Фото - Андрій Міхєєв/Суспільне Суми

"Люди не тільки дивилися, а й активно купували. Також обмінювалися кролями і кроленятами, голубами", - розповів директор КП "Комунальний ринок" Олександр Шнайдер.

Фото - Андрій Міхєєв/Суспільне Суми

Це вже не перша подібна виставка в Охтирці. Раніше такі заходи проводилися в центрі міста.

Автор - Андрій Міхєєв

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