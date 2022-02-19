На Прикарпатті синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку та сильний вітер

19-21 лютого у Карпатах зберігатиметься значна сніголавинна небезпека третього рівня. Упродовж доби 20 лютого в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують південно-західний вітер 15-20 м/с.

Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Станом на 12:00 19 лютого на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 20 м, туман. Температура повітря на вершині опустилася до -7°C. Рятувальники закликають мандрівників утриматися від походів у гори через снігопади та хуртовини.

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На Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі можливі невеликі опади. Вдень — дрібний дощ з мокрим снігом. На дорогах місцями — ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме від -2°C до 3°C, вдень — від 5°C до 10°C.

У високогір’ї Карпат температура повітря вночі сягатиме від 3°C до 8°C морозу, вдень — від 0°C до 5°C морозу.

В Івано-Франківську — хмарно з проясненнями, вночі — невеликі опади, вдень — дрібний дощ. Температура повітря вночі — від -1°C до 10°C, вдень — від 6°C до 8°C.

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