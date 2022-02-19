На Хмельниччині у середині лютого зацвіли підсніжники

На Хмельниччині у лісах Національного природного парку "Мале Полісся" у середині лютого зацвіли червонокнижні квіти - підсніжники. Про це повідомили на сторінці у Фейсбук природного парку "Мале Полісся".

"Вже зараз подекуди можна спостерігати, як пробиваються зелені паростки перших весняних квітів – підсніжників. Незабаром із землі їх з’являться безліч й це явище перетвориться в масове цвітіння", - йдеться у повідомлені.

Фото: "Мале Полісся" На Хмельниччині у середині лютого зацвіли червонокнижні квіти

Фото: "Мале Полісся" Підсніжники розцвіли у лісах природного парку

Фото: "Мале Полісся" у лісах Національного природного парку "Мале Полісся" у середині лютого зацвіли червонокнижні квіти - підсніжники