logo logo
На Хмельниччині у середині лютого зацвіли підсніжники
ЕКОЛОГІЯРегіони

На Хмельниччині у середині лютого зацвіли підсніжники

Владислав Васильчук
·
·
На Хмельниччині у середині лютого зацвіли підсніжники Фото: "Мале Полісся"

На Хмельниччині у лісах Національного природного парку "Мале Полісся" у середині лютого зацвіли червонокнижні квіти - підсніжники. Про це повідомили на сторінці у Фейсбук природного парку "Мале Полісся".

"Вже зараз подекуди можна спостерігати, як пробиваються зелені паростки перших весняних квітів – підсніжників. Незабаром із землі їх з’являться безліч й це явище перетвориться в масове цвітіння", - йдеться у повідомлені.

На Хмельниччині у середині лютого зацвіли червонокнижні квітиФото: "Мале Полісся"

На Хмельниччині у середині лютого зацвіли червонокнижні квіти

Підсніжники розцвіли у лісах природного паркуФото: "Мале Полісся"

Підсніжники розцвіли у лісах природного парку

у лісах Національного природного парку "Мале Полісся" у середині лютого зацвіли червонокнижні квіти - підсніжникиФото: "Мале Полісся"

у лісах Національного природного парку "Мале Полісся" у середині лютого зацвіли червонокнижні квіти - підсніжники

На Хмельниччині у середині лютого зацвіли червонокнижні квітиФото: "Мале Полісся"

На Хмельниччині у середині лютого зацвіли червонокнижні квіти

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди